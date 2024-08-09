В Севастополе заведующий патологоанатомическим отделением заключен под стражу

За решетку привела взятка в особо крупном размере.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделением – врача-патологоанатома ГБУЗ Севастополя «Городская больница №5». Должностному лицу вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следственным отделом по Ленинскому району установлено, что заведующий получил от санитара более 1 млн рублей за негласное разрешение брать деньги с лиц, оказывающих ритуальные услуги по проведению посмертного макияжа тел усопших. Коррупционные действия должностного лица были выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю. Следствием фигуранту предъявлено обвинение. Сегодня судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Следкоме.

Устанавливается причастность фигуранта к совершению иных преступлений.

Напомним, что 1 августа под стражу был заключен начальник Севастопольского бюро СМЭ. Ему и заведующему одного из отделов учреждения также вменяется получение взяток в особо крупном размере, санитару отдела — даче взятка руководству в особо крупном размере.

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