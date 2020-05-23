В Севастополе завершается срок подачи заявления на получение субсидии для бизнеса за апрель

Подходит к концу подача заявлений в налоговые органы Севастополя для получения субсидий в размере МРОТ (12130 рублей) за апрель на каждого сотрудника.

4641 предприниматель уже направил соответствующее заявление. Всего в Севастополе ее может получить 7086 МСП. Чтобы оформить субсидию за апрель необходимо до 31 мая направить заявку через Личный кабинет на сайте ФНС, по телекоммуникационным каналам связи, почтовым отправлением или оставив заявление в специализированных боксах в налоговых инспекциях ФНС, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Расчет субсидии прост:

Число штатных работников умножается на размер МРОТ (12 130 руб.). Для ИП субсидии выплачиваются на каждого наемного работника плюс самого предпринимателя. Если у ИП нет наемных работников, субсидия выплачивается только на самого предпринимателя в размере 12 130 руб. за каждый месяц (апрель, май).

Для удобства пользователей на главной странице сайта ФНС России разработана промостраница «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства».

Этот сервис содержит полную информацию о том, кто может получить субсидию, как определяется ее размер, а также пошаговую инструкцию для желающих оформить заявление.