В Севастополе завершено расследование дела в отношении подростков, «подкуривших» на мемориальном комплексе

До суда дело не дойдет?

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних местных жителей, которым следствие вменяло вандализм, совершенный группой лиц.

30 августа текущего года Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю по поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту осквернения молодыми людьми мемориального комплекса, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны 1917—1922. На видеозаписи, которая была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками Главного следственного управления, двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, а их спутница снимает этот поступок. После один из юношей разместил данную видеозапись в социальных сетях, — сообщили в Следкоме.

Злоумышленниками оказались жители Севастополя в возрасте 16 лет – два студента колледжа и ученик 11 класса одной из школ города. В рамках расследования уголовного дела проведен ряд неотложных следственных действий: с участием законных представителей и соблюдением всех процессуальных норм были допрошены подозреваемые подростки, которые пояснили, что совершили этот проступок в состоянии алкогольного опьянения. Был проведен осмотр места происшествия, изъят и осмотрен мобильный телефон, на который производилась видеозапись, организован ряд иных следственных действий.

В ходе следствия несовершеннолетние полностью признали свою вину. Вместе с законными представителями они обратились в департамент городского хозяйства Севастополя с просьбой загладить причиненный ущерб. Им было поручено провести работы по уборке данного мемориального комплекса и прилегающей территории. Юноши и девушка ещё раз принесли свои самые искренние извинения за совершенный проступок. Всеми органами и структурами, задействованными в установлении условий и причин совершенного проступка, с подростками проведена значительная профилактическая работа, которая будет продолжена, – отметили в Следкоме.

В настоящее время материалы направлены в Ленинский районный суд города Севастополя для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначении в отношении подозреваемых меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.