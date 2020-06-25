В Севастополе завершено расследование уголовного дела по факту сбыта опасного алкоголя

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. Они обвиняются в хранении в целях сбыта и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору; хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, группой лиц по предварительному сговору в особо крупных размерах (п.«а» ч. 2 ст. 238, п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя установлено, что в 2019 году подельники организовали кустарное производство и сбыт спиртосодержащей продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья. Поступающий из Краснодарского края этиловый спирт мужчины смешивали с водой и разливали в арендованных гаражах по грязным емкостям, — отметили в Следкоме.

Преступная деятельность была вывялена во взаимодействии с УЭБи ПК УМВД России по г. Севастополю. Напарники были задержаны в мае 2019 года в ходе проведения спецмероприятий сотрудниками отряда специального назначения «Гром».

При задержанных находилась партия нелегально изготовленной спиртосодержащей продукции, замаскированной под элитный алкоголь. В ходе обыска в машинах было обнаружено более 3600 литров спирта и почти 2000 литров продукции, разлитых в бутылки известных брендов, а также акцизные марки, приспособления для фасовки, — всего товара на общую сумму свыше 3 млн. рублей.

В ходе следствия установлено, что подпольные предприниматели пытались сбывать продукцию в различные развлекательные заведения Севастополя, поскольку ее цена была ниже рыночной, вели бойкую торговлю в социальных сетях. Согласно заключению эксперта, изъятая продукция содержит токсичные примеси, метиловый спирт, количественные показатели которого выше установленных, а ее прием представляет собой потенциальную угрозу для здоровья и жизни потребителей, — подчеркнули следователи.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база в отношении обвиняемых. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.