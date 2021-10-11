В Севастополе завершили ремонт одного из самых крупных объектов дорожного нацпроекта

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе в текущем году отремонтировали улицу Тисовую протяженностью 5 км.

Дорога связывает Балаклавское шоссе и более 20-ти садовых товариществ в Балке Бермана. По улице проходит маршрут общественного транспорта до крупной транспортной развязки — 5 км Балаклавского шоссе. По ремонту этой дороги жители ближайших СНТ неоднократно обращались в департамент транспорта и дорожные службы города. Реализация проекта стала возможной после выделения дополнительного финансирования Правительством РФ в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация выполнила работы по восстановлению конструкции дорожной одежды с применением технологии холодной регенерации, устройство верхнего слоя покрытия, планировку обочин. Обустроено более 33 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В завершение работ выполнены все необходимые мероприятия по организации безопасности дорожного движения – дорожные знаки и разметка, металлическое барьерное ограждение. Все дорожные работы завершены в срок.

Для безопасного и удобного движения общественного транспорта выполнен разворотный комплекс и установлен павильон ожидания.

Напомним, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет выполнен ремонт 76 объектов дорожной инфраструктуры. Общая протяженность дорожных работ составит 54,5 км.