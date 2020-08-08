В Севастополе завершился Кубок Главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7 в Севастополе завершился победой сборной Балтийского Военно-Морского Института из Калининграда. В финале соревнования команда одолела сборную Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота из Санкт-Петербурга со счётом 21:5.

Перед турниром мы очень хотели дойти до финала. Это получилось, но матч был очень тяжёлый. Встретились 2 очень сильные команды, просто мы чуть больше реализовали. Но это не было нашей лучшей игрой на турнире. Вообще мне очень понравилась атмосфера, он добавляет ответственности. Особенно финальный матч, когда ты выходишь, а на тебя смотрит несколько тысяч зрителей. Чуть-чуть был мандраж, но мы его перебороли, — цитирует пресс-служба РК ЦСКА капитана команды БВМИ Максима Григорьева.

В матче за 3 место прошёл ремейк прошлогоднего финала, где встретились Сборная Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова и Сборная Рязанского Гвардейского Высшего воздушно-десантного командного училища им В.Ф.Маргелова. Несмотря на очевидный прогресс команды ВДВ, севастопольцы вновь оказались сильнее – 10:0. Местная команда уходила с поля под овации болельщиков.

Отметим также: на Кубке и среди зрителей были победители — состоялся розыгрыш автомобиля UAZ Patriot. Машина в итоге досталась местной жительнице Ирине:

Честно говоря я в шоке. Не ожидала, что выиграю хотя бы бензин! Мне сегодняшний день запомнится надолго! Очень понравилось мероприятие и сами финальные игры.

фото: пресс-служба РК ЦСКА