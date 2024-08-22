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В Севастополе завершился первый этап адресного информирования избирателей

В Севастополе завершился первый этап адресного информирования избирателей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:49 22.08.2024

В Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) подвели итоги первой волны проекта «ИнформУИК». Она проходила с 12 по 18 августа 2024 года.

700 обходчиков из членов участковых избирательных комиссий проводили подомовой обход для оповещения избирателей о дне, времени, месте, формах голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва. По результатам первой волны информирования избирателей в рамках реализации проекта «ИнформУИК», в указанный период члены избиркомов рассказали о предстоящих выборах 148 636 горожанам (43,97% от общего числа избирателей), — сообщили в пресс-службе Севастопольской городской избирательной комиссии. 

В Севастополе завершился первый этап адресного информирования избирателей В Севастополе завершился первый этап адресного информирования избирателей В Севастополе завершился первый этап адресного информирования избирателей

Вторая волна адресного информирования пройдет с 26 августа по 1 сентября 2024 года. На 1 июля 2024 года в регионе было зарегистрировано больше 338 тысяч избирателей.

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Сведения о кандидатах и способах голосования размещены в участковых и территориальных избирательных комиссиях Севастополя. Свои вопросы избиратели могут задать и по телефонам «горячих линий» Севгоризбиркома и избиркомов. А найти свой избирательный участок по адресу места жительства и получить иную информацию можно также в разделе «Цифровые сервисы» на сайте ЦИК.

Выборы депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва пройдут с 28 августа по 5 сентября (досрочное голосование) и с 6 по 8 сентября 2024 года (основное голосование).

источник:  пресс-служба  Севастопольской городской избирательной комиссии

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