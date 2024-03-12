В Севастополе завершился региональный этап фестиваля детского и юношеского творчества «АРТбухта»

Во Дворце детского и юношеского творчества прошла торжественная церемония награждения и гала-концерт регионального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «АРТбухта». В 2023–2024 учебном году в Севастополе конкурсные просмотры проходили с ноября по февраль по номинациям: «Вокал», «Хореография», «Оригинальный жанр», «Инструментальное исполнение». За этот период в нём приняли участие 766 человек из 38 образовательных учреждений города. На суд жюри были представлены 327 творческих номеров по заявленным номинациям.

По итогам работы 40 участников и коллективов получили максимальные оценки и стали победителями регионального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «АРТбухта». Номера победителей будут отправляться на оценку жюри всероссийского уровня, где определят победителей со всей России.

Вот уже около 10 лет фестиваль даёт возможность детям продемонстрировать своё творчество и увидеть творческие проекты других ребят. В этом году у нас растёт количество творческих коллективов, а члены жюри отмечают высокий уровень подготовки ребят. Всё это благодаря нашим педагогам, руководителям творческих коллективов, которые проделали большую работу в подготовке номеров. Хочу поблагодарить наших талантливых детей, родителей, педагогов, членов жюри за прекрасные конкурсные дни и поздравляю победителей с победой, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Дворца детского и юношеского творчества Александра Осокина.

Ребята награждены дипломами регионального ресурсного центра департамента образования и науки государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества».

Обладателем Гран-При конкурса «Арт-бухта» стал образцовый академический хор «Жаворонок» Дворца детского и юношеского творчества.

«Участницей образцового хора «Жаворонок» я являюсь всего лишь год. За это время я уже успела поучаствовать во многих конкурсах и концертах. От участия в фестивале я получила бесценный опыт и приобрела новые знакомства. Для меня стало полной неожиданностью, что наш коллектив стал обладателем Гран-При. Мы будем и дальше стремиться только к победе» — поделилась участница образцового хора «Жаворонок» Мария Волкова.

Конкурс «АРТбухта» в Севастополе проводится с 2015 года среди образовательных организаций с целью поддержки и развития детско-юношеского творчества, эстетического воспитания, приобщения ребят к ценностям российской и мировой культуры и искусства. С 2022 возможность проявить себя есть и у детей с ограниченными возможностями здоровья.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя