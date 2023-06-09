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В Севастополе злостный неплательщик штрафов накопил долгов на 250 тысяч и… едва не лишился своего BMW

В Севастополе злостный неплательщик штрафов накопил долгов на 250 тысяч и… едва не лишился своего BMW

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:25 09.06.2023

В Севастополе в рамках проведения профилактического мероприятия «Неплательщик» с использованием специального программного обеспечения «Паутина» выявлен автомобиль, за которым числится крупная сумма штрафов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по г. Севастополю.

Сотрудниками ДПС Госавтоинспекции Севастополя был остановлен автомобиль BMW, в отношении владельца возбуждены исполнительные производства на общую сумму более 250 тысяч рублей, в том числе за нарушения правил дорожного движения. По результатам проверки установлено, что иномарка принадлежит 34-летнему мужчине, который пояснил, что не смог оплатить задолженность ввиду отсутствия финансовой возможности. Однако, когда на место прибыли судебные приставы, чтобы арестовать транспортное средство, это побудило водителя оплатить всю имеющеюся задолженность, — сообщает пресс-служба севастопольской полиции.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ административные штрафы за нарушения ПДД РФ могут быть оплачены с 50% скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления и предупреждает, что подобные профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе.

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В Севастополе злостный неплательщик штрафов накопил долгов на 250 тысяч и… едва не лишился своего BMW

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