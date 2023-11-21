В севастопольских детских оздоровительных лагерях проходят презентации научно-исследовательской работы СевГУ

В рамках данного мероприятия 180 вожатых Севастопольского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» регулярно посещают детские оздоровительные лагеря и рассказывают детям и подросткам о возможностях и успехах Севастопольского государственного университета в области научно-исследовательской работы.

Проведение презентаций научно-исследовательских работ СевГУ в лагерях способствует активизации увлечения детей научной деятельностью и может послужить импульсом для выбора будущей профессии.

На сегодняшний день презентации посетили более 27 тысяч человек в ДОЛ «Ласпи», «Горный», «Гагарин», «Алькадар» и «Дельфин», ДОЛ «Жемчужный берег».

Мероприятие входит в комплекс мероприятий научно-просветительского форума «Навигатор открытий» и проходит в рамках реализации проекта «I Всероссийский фестиваль с международным участием «Море научных возможностей», а также в целях реализации федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

источник: пресс-служба СевГУ