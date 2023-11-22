В севастопольских детских садах появляются отряды юных инспекторов дорожного движения

На базе детского сада № 131 состоялось мероприятие, посвящённое профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Это дошкольное учреждение является инновационной площадкой по реализации программы изучения правил дорожного движения. Сотрудники образовательной организации поделились опытом работы и практическими подходами по формированию навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной среде у детей старшего дошкольного возраста и их родителей.

Также состоялось посвящение воспитанников детского сада № 68 и образовательного центра «Античный» в юных инспекторов движения. Ребята дали клятву соблюдать правила дорожного движения, быть ответственными на дорогах и учить этому других детей.

И. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос отметил, что задача инновационной площадки – разработать полный комплект документов и методологических рекомендаций для работы в выбранном направлении.

Цель всей этой масштабной работы – качественная отработка новых вопросов и новых методик, внедрение и дальнейшее применение готового продукта в любом дошкольном образовательном учреждении. Севастополь – один из первых субъектов, который начинает воспитывать юных инспекторов дорожного движения уже с детских садов. Сегодняшнее мероприятие показывает уровень совместной подготовки команд: ведь это работа воспитателей, самих ребят и, конечно же, родителей. Весной планируем провести большое городское мероприятие, посвящённое безопасности наших детей, в котором будут задействованы дошколята, школьники, студенты СПО, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривоноса.

В феврале 2023 года воспитанники дошкольного учреждения № 131 стали первым отрядом «Юных инспекторов движения» в Севастополе, созданного с целью преемственности в обучении детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах.

Являясь региональной инновационной площадкой, реализуя программу формирования навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной среде у детей старшего дошкольного возраста, разработанную нашими педагогами, мы не просто знакомим ребят с правилами дорожного движения, самое главное – мы учим их применять полученные знания на практике. Сегодня мы подготовили игровую программу «Город безопасности». Чтобы сохранить своё здоровье и жизнь, мы должны строго соблюдать правила дорожного движения, и сегодня команды дошкольных учреждений нашего города показали свои знания о безопасном поведении на улице, — говорит учитель-логопед детского сада № 131 Маргарита Сухорукова.

В ходе мероприятия также подвели итоги городского конкурса детских рисунков и семейных творческих работ «Дети. Дорога. Безопасность». Всего поступило 202 работы. Организаторы отметили важность того, что ребята дома с родителями закрепляют полученные в детском саду знания и навыки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя