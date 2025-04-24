В севастопольских парках «Максимова дача» и «Ушакова балка» проведут противоклещевую обработку растений

В этот день, 25 апреля, пребывание в пределах зеленых насаждений и выгул животных ЗАПРЕЩЕНЫ.
Данная мера необходима для обеспечения безопасности посетителей и эффективности обработки.
Используемые средства нетоксичны и не обладают тератогенным действием. После завершения обработки территория будет полностью безопасна для посещения.
Напомним, что в городе также проходит обработка от клещей парков и скверов. Подобная обработка проводится несколько раз за сезон, совершается она в ночное время.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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