В севастопольских парках «Максимова дача» и «Ушакова балка» проведут противоклещевую обработку растений

ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» на территории природного парка «Максимова дача» и ботанического памятника природы регионального значения «Ушакова балка» 25 апреля проведет акарицидную (противоклещевую) обработку.

ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» на территории природного парка «Максимова дача» и ботанического памятника природы регионального значения «Ушакова балка» 25 апреля проведет акарицидную (противоклещевую) обработку.

В этот день, 25 апреля, пребывание в пределах зеленых насаждений и выгул животных ЗАПРЕЩЕНЫ.

Данная мера необходима для обеспечения безопасности посетителей и эффективности обработки.

Используемые средства нетоксичны и не обладают тератогенным действием. После завершения обработки территория будет полностью безопасна для посещения.

Напомним, что в городе также проходит обработка от клещей парков и скверов. Подобная обработка проводится несколько раз за сезон, совершается она в ночное время.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

