В севастопольских посёлках Солнечный и Любимовка завершили благоустройство скверов

Для благоустройства в этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», севастопольцы выбрали 10 общественных пространств. Так, в поселке Солнечный новый сквер уже сдан.

В Солнечном объект уже сдан и пользуется большой популярностью у местных жителей. Там интересное место: обыграна спортивная и детская площадки, место для отдыха. Сделаны теневые перголы, малые архитектурные формы. Высажены деревья, выполнено озеленение, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора подрядной организации Татьяну Бобкову.

Сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» в поселке Любимовка тоже сдан. Здесь выполнили организацию зон тихого отдыха, установили урны, скамейки, малые архитектурные формы. В рамках благоустройства также провели посадку и санитарную обрезку зеленых насаждений.

Сейчас самое благоприятное время для высадки. В основном высаживаем лавровишню, можжевельники, невысокие насаждения, цветы, – отмечает специалист.

Продолжаются работы по благоустройству территории в районе Дома культуры в селе Вишневое. Планируется обустроить комфортную и доступную для всех среду. Рабочие выполнят устройство пешеходных дорожек, скамеек, качелей и информационного стенда, создание зон отдыха, посадку новых кустов (можжевельник, лаванда, лавровишня, розмарин). Работы по поручению губернатора завершат до конца года.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется Минстроем России в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя