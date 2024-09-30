В севастопольских сельских школах в новом учебном году открылись шесть центров «Точка роста»

Образовательные центры «Точка роста» создаются благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование». Они позволяют повысить качество образования и расширить возможности школьников 5-11-х классов в освоении как учебных предметов, так и программ дополнительного образования.

«Точки роста» доступны для ребят с 5 по 11 классы, но учителя рассказывают, что они заинтересовали и малышей: видя новые микроскопы и образцы для опытов, дети стремятся на кружки по естествознанию и хотят скорее дорасти до средней школы, чтобы изучать серьезную науку. «Точки роста» призваны расширить возможности учеников в освоении физики, химии, биологии. А ещё они помогут подготовить ребят к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Уверен, что любителей исследований, науки, проектов и инноваций — всех тех, кто стремится познать мир современных технологий в севастопольских школах станет в разы больше, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Школа № 36 в Хмельницком в этом году открылась после капремонта, который провели по президентской программе. Теперь здесь усилили техническую базу, открыв «Точку роста».

Конечно же, мы очень рады, что в нашей школе появилась такое современное пространство, которое дает возможность нашим детям узнать много нового о науке. Когда во время урока ребята изучают теорию, дополнительно у них появляется возможность увидеть, как весь процесс происходит на практике. Ребенок, погруженный в науку и испытывающий к ней искренний интерес, с большой вероятностью может связать свою жизнь с наукой, — отмечает директор школы № 36 Александр Савченко.

Для детей приобрели ноутбуки, цифровые микроскопы, образовательные наборы для занятий робототехникой и программированием, роботы-манипуляторы, наборы для проведения опытов, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, нейротехнологии, физиологии и экологии.

Мы в этом году получили цифровые лаборатории по биологии, по экологии, по химии, по физике, комплекты для подготовки к ОГЭ по физике, химическую посуду и лаборатории. Конечно, уроки стали проходить интересней, потому что, теперь все можно попробовать, пощупать, провести опыты и увидеть воочию, как проходят химические процессы, как измерить пульс, давление, как изменяется температура тела. Как говориться, лучше один раз увидеть и попробовать, чем сто раз услышать. Кто знает, может в стенах нашей школы вырастут будущие химики, физики, биологи, которые в будущем будут прославлять нашу страну, — говорит учитель школы № 36 Наталья Хаустова.

Напомним, региональный проект «Современная школа» реализуется в Севастополе четвертый год. Всего в рамках проекта в Севастополе действуют уже 14 центров «Точка роста». В 2021 году созданы два центра «Точка роста» на базе школ № 46 и № 47. В 2023 году центры открыты в школах № 13, 17, 20, 52, 55, 59.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя