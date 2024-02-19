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В севастопольских школах внеурочное занятие «Разговоры о важном» посвятили Дню защитника Отечества
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольских школах внеурочное занятие «Разговоры о важном» посвятили Дню защитника Отечества

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:27 19.02.2024

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Напомним, «Разговоры о важном» – цикл внеурочных занятий для учащихся школ, техникумов и колледжей. Проект был запущен Министерством просвещения Российской Федерации 1 сентября 2022 года. На уроках, которые проводятся каждый понедельник, дети узнают об истории и государственном устройстве России, обсуждают актуальные вопросы в сфере культуры, защиты окружающей среды, охраны природного богатства нашей страны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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