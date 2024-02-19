фото: пресс-служба Правительства Севастополя
В севастопольских школах внеурочное занятие «Разговоры о важном» посвятили Дню защитника Отечества
Опубликовал: КрымPRESS
в Севастополь
18:27 19.02.2024
образование в Крыму 2024-02-19
В преддверии Дня защитника Отечества в школах и колледжах России прошло тематическое внеурочное занятие из цикла «Разговоры о важном». В севастопольской гимназии № 24 учебная неделя по традиции началась с торжественной линейки и исполнения государственного гимна России и гимна Севастополя.
В рамках внеурочного занятия с гимназистами пообщался председатель комиссии ветеранов Великой Отечественной войны и воинской службы Гагаринского района Анатолий Олейник.
Анатолий Маркович рассказал учащимся 7–8-х классов об истории праздника, династиях защитников нашей Родины и о том, какой ценой досталась Победа над фашистами.
Около 12 тысяч человек за подвиги в годы Великой Отечественной войны удостоены звания Героев Советского Союза. Земля Севастополя полита кровью наших предков, которые отважно защищали наш город. Мужеством наших защитников можно только гордиться, мы должны помнить и чтить память о них. Я искренне желаю всем севастопольцам мирного неба над головой, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Анатолия Олейника.
Обучающиеся познакомились с военной присягой – клятвой, которую даёт гражданин, вступающий в ряды Вооружённых сил России. Также в ходе занятия обсудили подвиги современных воинов – участников специальной военной операции, которые продолжают боевую славу великих предков во имя любви к своей Родине и своему народу.
Заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 24 Нина Вяхирева рассказала, что в канун праздника в учреждении проводятся различные мероприятия и акции, посвящённые памяти героем прошлого и настоящего.
В гимназии № 24 организованы тематические классные часы с чествованием ветеранов, организована выставка рисунков. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции. Школьники подготовили поздравительные открытки, написали письма солдатам, в которых выразили благодарность за их службу. Также наши гимназисты продолжают собирать макулатуру. Вырученные средства будут потрачены на нужды ребят, которые ежедневно, не жалея сил, приближают нашу общую Победу, — подчеркивает Нина Вяхирева.
Напомним, «Разговоры о важном» – цикл внеурочных занятий для учащихся школ, техникумов и колледжей. Проект был запущен Министерством просвещения Российской Федерации 1 сентября 2022 года. На уроках, которые проводятся каждый понедельник, дети узнают об истории и государственном устройстве России, обсуждают актуальные вопросы в сфере культуры, защиты окружающей среды, охраны природного богатства нашей страны.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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