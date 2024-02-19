В севастопольских школах внеурочное занятие «Разговоры о важном» посвятили Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества в школах и колледжах России прошло тематическое внеурочное занятие из цикла «Разговоры о важном». В севастопольской гимназии № 24 учебная неделя по традиции началась с торжественной линейки и исполнения государственного гимна России и гимна Севастополя.

В рамках внеурочного занятия с гимназистами пообщался председатель комиссии ветеранов Великой Отечественной войны и воинской службы Гагаринского района Анатолий Олейник.

Анатолий Маркович рассказал учащимся 7–8-х классов об истории праздника, династиях защитников нашей Родины и о том, какой ценой досталась Победа над фашистами.

Около 12 тысяч человек за подвиги в годы Великой Отечественной войны удостоены звания Героев Советского Союза. Земля Севастополя полита кровью наших предков, которые отважно защищали наш город. Мужеством наших защитников можно только гордиться, мы должны помнить и чтить память о них. Я искренне желаю всем севастопольцам мирного неба над головой, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Анатолия Олейника.

Обучающиеся познакомились с военной присягой – клятвой, которую даёт гражданин, вступающий в ряды Вооружённых сил России. Также в ходе занятия обсудили подвиги современных воинов – участников специальной военной операции, которые продолжают боевую славу великих предков во имя любви к своей Родине и своему народу.

Заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 24 Нина Вяхирева рассказала, что в канун праздника в учреждении проводятся различные мероприятия и акции, посвящённые памяти героем прошлого и настоящего.