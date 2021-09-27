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В севастопольской поликлинике при помощи нового оборудования выявляют рак на ранней стадии

В севастопольской поликлинике при помощи нового оборудования выявляют рак на ранней стадии

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:24 27.09.2021

В Севастополе в поликлинике на улице Бориса Михайлова начал работать кабинет эндоскопии.

Оборудование, предназначенное для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, позволит выявлять онкопатологии на ранних стадиях, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующего отделением эндоскопии городской больницы № 1 Дениса Давыдова. —  По статистике, количество пациентов с онкозаболеваниями ЖКТ растёт с каждым годом. Задача диагностов – выявить болезнь на ранней стадии, когда пациенту можно помочь без больших операций. Оборудование, которое поступило в поликлинику № 3, имеет различные спектры, позволяет рассматривать по слизистой зарождение опухолей, находить их вовремя, и принимать своевременные решения для лечения пациента.

В севастопольской поликлинике при помощи нового оборудования выявляют рак на ранней стадии

По словам специалиста, диагностика проводится по направлению лечащего врача – терапевта или гастроэнтеролога. При этом попасть на обследование могут не только люди, прикреплённые к поликлинике № 3: эндоскопия доступна для жителей всего города.

Заведующая поликлиникой Анна Макиенко подчеркнула: поступление аппаратуры позволило завершить оснащение диагностического блока в медицинском учреждении.

Ранее в поликлинике было установлено рентген-оборудование, УЗИ-установка, маммограф. Теперь у нас появилась эндоскопическая аппаратура, приём пациентов уже начался. Сразу после исследования диагност вносит полученные данные в автоматизированную информационную систему – так они попадают к лечащему врачу. В свою очередь, на основании полученных данных профильный специалист сможет определить тактику лечения, — говорит заведующая поликлиникой. 

Напомним, в Севастополе реализуется региональная программа  «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Цель этой региональной программы – обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи: сократить время ожидания в очереди, упростить процедуры записи на прием к врачу, сформировать системы защиты прав пациентов, упростить процедуру прохождения профилактические медосмотры не реже раза в год.

Помимо этого, в Севастополе разрабатывается стратегия развития санитарной авиации. Она необходима для быстрой и удобной маршрутизации при оказании скорой специализированной помощи. Планируется построить вертолётную площадку для санитарной авиации при Больнице скорой помощи.

В севастопольской поликлинике при помощи нового оборудования выявляют рак на ранней стадии

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