В севастопольском Дворце детского и юношеского творчества заложили «Капсулу времени» для будущих поколений

Во Дворце детского и юношеского творчества состоялась торжественная церемония закладки «капсулы времени», посвященная столетнему юбилею учреждения дополнительного образования. Мероприятие состоялось в день начала 100-дневного обратного отсчета до юбилея Дворца Детского и юношеского творчества. Свое столетие Дворец отметит 22 апреля.

Сегодня нет семьи в Севастополе, которая бы не была связана с Дворцом детского и юношеского творчества. Сейчас в его стенах занимаются более 2500 севастопольских мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 18 лет. Во Дворце работают 38 творческих объединений различной направленности. Мы с большой любовью и трепетом готовимся к каждому мероприятию и нашему главному событию – вековому юбилею. На столетие мы готовим большое торжественное праздничное мероприятие в театрализованном виде в театре Луначарского, где выступят все наши коллективы Дворец – это то место, где не смолкает детский смех, где веря, что каждый ребенок творец, это место, где живут надежда, фантазия и труд. Во Дворце есть традиции, которыми живут все работники этого коллектива и для меня большая честь возглавлять, не побоюсь этого слова, главное учреждение дополнительного образования Города-Героя Севастополя, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Дворца детского и юношеского творчества Александра Осокина.

Закладка «Капсулы времени» — это уникальное и значимое мероприятие, которое позволяет сохранить моменты настоящего для будущих поколений, а также способствует укреплению и передаче культурных ценностей, стимулирует интерес к истории и наследию.

Капсула с посланием была установлена в прозрачную тумбу, специально спроектированную к такому важному событию.

«Капсула времени» – это послание для педагогов и детей, которые будут работать и учиться во Дворце через 50 лет. Текст письма готовили нынешние педагоги, ребята и родители – это коллективное послание в будущее. Мы надеемся, что дети-участники этой церемонии смогут присутствовать и на открытии капсулы, и расскажут о своей учебе здесь будущим воспитанникам ДДЮТ. Любовь к искусству все победит. Творчество выведет нас из любых катаклизмов. Творчество – это тот спасательный круг, за который дети многих поколений будут держаться. Мы в этом уверены, – рассказала старший методист Дворца детского и юношеского творчества Наталья Корякина.

На праздничном мероприятии «100 дней до 100-летия» звучал гимн учреждения дополнительного образования «Добрый день, мой Дворец» Бориса Миронова в исполнении Образцового академического хора «Жаворонок», а концертная программа состояла из выступлений таких творческих объединений, как образцовая студия духовых и ударных инструментов, образцовый современный эстрадно-симфонический оркестр и образцовый ансамбль современного и эстрадного танца «FUSION».

Также в фойе Дворца проходила выставка юных художников и историческая фотовыставка о самом Дворце.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя