В севастопольском Кадровом центре пройдет форум вакансий и социальной адаптации «Время возможностей для СВОих»
В севастопольском Кадровом центре пройдет форум вакансий и социальной адаптации «Время возможностей для СВОих»

01.12.2025

Форум «Время возможностей для СВОих» направлен на трудовую и социальную адаптацию участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. В рамках форума также состоится ярмарка вакансий для инвалидов. Мероприятие пройдет 3 декабря 2025 года, с 10:00 до 12:00. Адрес: ул. Руднева, д. 40, холл.

Участникам форума будут доступны: актуальные вакансии, консультации специалистов, профориентационное тестирование, информация про обучение и повышение квалификации, консультации по открытию собственного дела и льготам для участников СВО.

В форуме вакансий примут участие 7 предприятий города. Соискателям будет предложено более 150 вакансий с заработной платой до 114 тыс. рублей.

С начала 2025 года Кадровый центр «Работа России» Севастополя провел 59 выездных консультаций в Фонде «Защитники Отечества», трудоустроил 13 участников СВО и членов их семей. Кроме того, один ветеран открыл собственное дело с помощью Кадрового центра.

