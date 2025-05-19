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В севастопольском кадровом центре «Работа России» анонсируют бесплатные мероприятия

В севастопольском кадровом центре «Работа России» анонсируют бесплатные мероприятия

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:56 19.05.2025

В кадровом центре «Работа Россия» пройдут бесплатные мероприятия для жителей города с 19 по 23 мая. В рамках программы запланированы консультации специалистов службы занятости, семинары для работодателей и соискателей, а также открытие женского клуба:

  • 19 и 22 мая с 10:00 до 13:00 состоится выездной прием специалистов службы занятости в филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: ул. Карантинная, 45.
  • 20 мая с 15:00 до 16:00 пройдет семинар для работодателей «Час кадровика» в кадровом центре «Работа России» по ул. Руднева, 40.
  • 21 мая в 09:00 начнется семинар «Меры государственной поддержки в сфере занятости населения» в кадровом центре «Работа России» по ул. Руднева, 40.
  • 21 мая с 11:00 до 12:00 также в кадровом центре состоится открытый отбор для предприятий.
  • 22 мая в 14:00 в кадровом центре пройдет открытие женского клуба, посвященного женскому предпринимательству.
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Обращаем внимание, что для участия в мероприятиях необходимо иметь при себе логин и пароль от портала «Госуслуги», — отмечают организаторы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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