В севастопольском кадровом центре «Работа России» анонсируют бесплатные мероприятия

В кадровом центре «Работа Россия» пройдут бесплатные мероприятия для жителей города с 19 по 23 мая. В рамках программы запланированы консультации специалистов службы занятости, семинары для работодателей и соискателей, а также открытие женского клуба:
- 19 и 22 мая с 10:00 до 13:00 состоится выездной прием специалистов службы занятости в филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: ул. Карантинная, 45.
- 20 мая с 15:00 до 16:00 пройдет семинар для работодателей «Час кадровика» в кадровом центре «Работа России» по ул. Руднева, 40.
- 21 мая в 09:00 начнется семинар «Меры государственной поддержки в сфере занятости населения» в кадровом центре «Работа России» по ул. Руднева, 40.
- 21 мая с 11:00 до 12:00 также в кадровом центре состоится открытый отбор для предприятий.
- 22 мая в 14:00 в кадровом центре пройдет открытие женского клуба, посвященного женскому предпринимательству.
Обращаем внимание, что для участия в мероприятиях необходимо иметь при себе логин и пароль от портала «Госуслуги», — отмечают организаторы.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: работа в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: работа в Крыму