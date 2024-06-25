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В севастопольском кинотеатре «Моряк» работает штаб по выдаче личных вещей с пляжа «Учкуевка»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском кинотеатре «Моряк» работает штаб по выдаче личных вещей с пляжа «Учкуевка»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:06 25.06.2024

В кинотеатре «Моряк» работает временный штаб по выдаче вещей, оставленных посетителями пляжа «Учкуевка» во время ракетной атаки в воскресенье, 23 июня. С вечера понедельника, когда штаб открылся, за вещами обратились уже 12 человек. На месте работают волонтёры.

Заявитель приходит, пишет заявление на имя оператора пляжа, указывает свои данные паспортные в том числе, описывает вещи, которые были оставлены на пляже, после чего вместе с волонтёрами и сотрудником полиции проходит в помещение, волонтёры помогают найти, и в случае обнаружения своих вещей человек пишет, что все вещи найдены либо найдены частично, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя депутата Совета Нахимовского муниципального округа Алексея Тумар.

Он добавил, что, возможно, с пляжа ещё будут привозить оставленные там личные вещи – сейчас на «Учкуевке» продолжают работать спецслужбы.

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В случае, если человек не обнаружил свои вещи в штабе, он может написать заявление в полицию – на месте работает также сотрудник УМВД.

Штаб открыт в будние дни с 9:00 до 18:00. Также для получения информации можно позвонить по номеру 102 или в дежурную часть отдела полиции «Северная» по номеру + 7 (8692) 73-85-80.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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