В севастопольском Комсомольском парке должны восстановить теннисные корты

Как известно, ремонт кортов проводился в 2017 по 2019 годы, за это время сменилось несколько подрядчиков, и все из-за некачественного выполнения работ, зафиксированных балансодержателем ГБОУ допобразования «Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи». Надежда на качественное выполнение устройства «хардового» покрытия появилась после подписания договора с ООО «Факел-Юг», с трехлетней гарантией до декабря 2022 года. Однако уже в феврале 2021 года отремонтированное покрытие дало трещины, при сроке эксплуатации обновленного спортивного объекта – менее полугода. Сначала руководство «Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи» долго вело переписку с подрядчиком, инициируя строителей на устранение допущенных огрехов, после обратилось в суд, выставив претензию, с требованием устранить дефекты в соответствие с прописанной в договоре трехгодичной гарантией.

По их мнению, экспертиза, которую предоставил подрядчик и из которой следовало, что все работы выполнены качественно, не соответствует действительности.

В результате была назначена еще одна экспертиза, которую выполнила ФБУ «Севастопольская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации». На основании последней, первоначальное экспертное заключение было признано неубедительным. Эксперты пришли к выводу, что некачественно выполненные работы – недостатки выполненных ООО «Факел-Юг» работ.

Эксперты указали, что работы в части устройства покрытия «хард», проведенные ООО «Факел-Юг» по Договору №1/25 от 25.10.2018г., относятся к гарантийным обязательствам и не являются недостатками, возникшими в процессе эксплуатации переданного результата работ,— сказано в заключении.

Суд признал технологические нарушения, допущенные подрядчиком при ремонте и вынес решение о необходимости выполнить взятые подрядчиком гарантийные обязательства по капремонту покрытия в течение 30-дневного срока.

За это время ему нужно демонтировать 1345 кв м разрушенного покрытия, выполнить огрунтовку железобетонной плиты в том же объеме и уложить многослойный пирог классического покрытия «хард», в том числе двухслойный финишный слой с разметкой.

Правда, в решении суда оговаривается, что оно вступает в законную силу только по истечении месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В противном случае, решение вступает в законную сила после принятия решения арбитражного суда апелляционной инстанции.

На подачу апелляции определен месячный срок со дня принятия решения суда первой инстанции.

Директор Центра Иван Демидов не сомневается, что апелляция будет подана, так что пока не воспринимает решение Арбитражного суда, как окончательное. По его мнению, подрядчик намерен тянуть время, что подтверждается предыдущим ходом событий.

Мы ждем, когда решение суда окончательно вступит в законную силу. Но, поскольку у подрядчика есть возможность подать апелляцию, вполне вероятно, что он это сделает, и мы будем судиться дальше, – пояснил И.Демидов.

«Севастопольская газета» неоднократно писала об обеспокоенности теннисной общественности города относительно состояния теннисных кортов в Комсомольском парке. Ветераны тенниса даже просили рассмотреть вопрос о восстановлении теннисных кортов Комсомольского парка собственными силами с последующей их взятием себе на баланс. Они были готовы заменить игровое покрытие кортов, установить теннисное оборудование; устроить наружное освещение кортов и обеспечить полное содержание и обслуживание площадок без привлечения государственных дотаций. Инициатива общественников не была воспринята.

По словам И.Демидова, в нынешней ситуации это и невозможно.

На капремонт кортов были затрачены государственные деньги, это означает, что оплаченные работы должны быть завершены в обязательном порядке. Поиск других путей и возможное привлечение к ремонту кортов инициативных общественников было бы возможно разве что в случае, если бы вынесенное судебное решение было бы не в пользу истца.

источник: «Севастопольская газета»