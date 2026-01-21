В севастопольском медколледже имени Жени Дерюгиной ярмарка вакансий собрала более 50 студентов

В медицинском колледже имени Жени Дерюгиной прошла ярмарка вакансий для выпускников 2026 года по специальности «Сестринское дело». Мероприятие посетили более 50 студентов.

Пришли представители медицинских учреждений департамента здравоохранения Севастополя. Они рассказали студентам о доступных вакансиях, условиях работы и особенностях коллективов.

Директор колледжа Ольга Серебрянникова отметила, что город нуждается в квалифицированных медицинских сестрах и фельдшерах. Задача колледжа — не только дать образование, но и помочь выпускникам начать карьеру в государственных медицинских учреждениях Севастополя. Такие ярмарки позволяют студентам напрямую пообщаться с работодателями и задать важные вопросы.

Ярмарки вакансий в колледже проводятся регулярно. Мероприятие является частью работы по реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», направленной на привлечение кадров в государственные медицинские учреждения и развитие системы непрерывного медицинского образования.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя