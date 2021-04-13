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В севастопольском микрорайоне Шевченко к 2022 году построят физкультурно-оздоровительный комплекс
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском микрорайоне Шевченко к 2022 году построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:53 13.04.2021

Сейчас на объекте в микрорайоне Шевченко ведутся работы по устройству внутриплощадочных сетей водопровода и канализации, производится обратная засыпка пазух котлована.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Завершено устройство свайного поля, подготовлены фундаменты под устройство локальных очистных сооружений и монтаж пожарных емкостей. На первом этаже физкультурно-оздоровительного комплекса будет размещен вестибюль с гардеробом, медицинский блок, кафе, универсальный игровой зал с гардеробными, душевыми и санузлами, в том числе для маломобильных групп населения. На втором этаже будет расположен тренажерный зал и зал общей физической подготовки, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова. 

Одновременно в физкультурно-оздоровительном комплексе смогут заниматься порядка 80 человек.

После завершения строительных работ территория комплекса будет благоустроена. Проектом предусмотрено мощение тротуаров, устройство пешеходных дорожек, площадок для отдыха с покрытием, спортивные площадки, парковка.

Работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по ул. Шевченко выполняются подрядной организацией ООО «Теплостройсервис».

На объекте работает 6 единиц строительной техники и порядка 30 рабочих. Работы ведутся ежедневно в соответствии с графиком. Новый комплекс будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по баскетболу, волейболу, теннису, настольному теннису, бадминтону, мини-футболу, ринг-теннису, а также для физкультурно-оздоровительных занятий, – говорит исполнительный директор ООО «Теплостройсервис» Эльдар Абелкасимов.  

Напомним, в настоящее время в Севастополе ведется строительство еще восьми объектов спорта. Это ФОКи на улице Гавена, в городе Инкерман, селе Верхнесадовое и поселке Кача, крытый каток с искусственным льдом в районе Генерала Мельника, спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя, футбольное поле в Инкермане и стадион «Горняк» в Балаклаве.

В севастопольском микрорайоне Шевченко к 2022 году построят физкультурно-оздоровительный комплекс

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