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Работы по строительству детского сада в поселке Кача выполняются подрядной организацией ООО «Антей-Стройинвест».

В севастопольском поселке Кача началось строительство нового детского сада на 260 мест

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:11 29.01.2021

В поселке Кача под Севастополем завершаются подготовительные работы, ведутся работы по устройству фундамента будущего здания детского сада.

Он будет рассчитан на 260 мест: 14 групп для детей в возрасте от года до 7 лет. В садике будет медицинский блок, административно-хозяйственные помещения, компьютерный класс. В центральном блоке расположится пищеблок, прачечная, служебно-бытовые помещения, музыкальные залы, физкультурный зал, учебный класс, изостудия и зимний сад. По контракту все работы должны завершить в конце года, – рассказал директор Департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

В новом садике предусмотрена и «доступная среда» – здание оборудуют  пассажирским лифтом. Работы по строительству детского сада в поселке Кача выполняются подрядной организацией ООО «Антей-Стройинвест».

Отметим, что в Севастополе также началось строительство еще четырех дошкольных учреждений: на улице Хрусталева, в районе 5-го км Балаклавского шоссе, в бухте Казачья и на улице Героев Бреста, а также ведется строительство детских садов на улице Горпищенко и Шевченко, которые смогут принять еще порядка 1 500 детей.

Работы по строительству детского сада в поселке Кача выполняются подрядной организацией ООО «Антей-Стройинвест».

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

В севастопольском поселке Кача началось строительство нового детского сада на 260 мест

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