В севастопольском посёлке Сахарная Головка в 2024 году отремонтированы четыре дороги

В 2024 году в результате реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в посёлке Сахарная Головка вводятся в эксплуатацию четыре объекта ремонта. Общая протяжённость отремонтированных дорог составляет 1,75 км. Работы выполнены на улицах Космонавта Волкова, Петровского, Удотова, проезде ул. Глазкова — ул. Соколова.

Работы по ремонту автомобильных дорог были завершены раньше срока, который указан в контракте. В настоящий момент подрядная организация подготавливает документы для ввода объектов в эксплуатацию. Планирование работ осуществлялось с использованием комплексного подхода, который позволил провести ремонт на нескольких улицах в одном районе, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

Подрядчик выполнил устройство асфальтобетонного покрытия, работы по укреплению обочин, а на улицах Глазкова — Соколова, Петровского и Удотова был заменён бортовой камень.

Напомним, подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте, которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя