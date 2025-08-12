В Севастопольском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ семьи могут получить услуги по ранней помощи

Услуги по ранней помощи предназначены для детей возрастом до трех лет, имеющих ограничения жизнедеятельности или риск их развития, а также для их семей. Главная цель таких программ — обеспечить важную поддержку на этапе, когда каждый момент имеет решающее значение для формирования будущего ребенка.

Наши услуги направлены на комплексное развитие детей и их интеграцию в общество. Мы стремимся не только поддерживать физическое и психическое развитие, но и создать условия для полноценного вовлечения ребенка в повседневную жизнь. Важно формировать позитивные взаимодействия между детьми и их родителями, а также обеспечить социальную адаптацию в среде сверстников, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Севастопольского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Юрия Емельянова.

Услуги по ранней помощи включают в себя несколько ключевых направлений:

— содействие физическому и психическому развитию детей;

— вовлеченность ребенка в повседневные естественные жизненные ситуации;

— формирование позитивного взаимодействия детей и их родителей или других непосредственно ухаживающих за детьми лиц, членов семьи в целом;

— социальная адаптация детей в среде сверстников;

— повышение компетентности родителей и других непосредственно ухаживающих за детьми лиц.

В центре для оказания услуги по ранней помощи оборудован комфортный отдельный кабинет, оснащенный разнообразными учебно-развивающими пособиями и играми, необходимыми для работы с детьми данной возрастной категории.

Более подробную информацию об услуге по ранней помощи можно получить по телефонам +7 978 784-62-93, 44-94-36 или при личном посещении центра (ул. Николая Музыки, д. 20, время работы понедельник – пятница с 8:30 до 17:00).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя