Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастопольском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ семьи могут получить услуги по ранней помощи
Новости Республики
В Севастопольском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ семьи могут получить услуги по ранней помощи
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастопольском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ семьи могут получить услуги по ранней помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:45 12.08.2025

Услуги по ранней помощи предназначены для детей возрастом до трех лет, имеющих ограничения жизнедеятельности или риск их развития, а также для их семей. Главная цель таких программ — обеспечить важную поддержку на этапе, когда каждый момент имеет решающее значение для формирования будущего ребенка.

Наши услуги направлены на комплексное развитие детей и их интеграцию в общество. Мы стремимся не только поддерживать физическое и психическое развитие, но и создать условия для полноценного вовлечения ребенка в повседневную жизнь. Важно формировать позитивные взаимодействия между детьми и их родителями, а также обеспечить социальную адаптацию в среде сверстников, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Севастопольского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Юрия Емельянова.

Услуги по ранней помощи включают в себя несколько ключевых направлений:

— содействие физическому и психическому развитию детей;

Узнайте больше:  Сбережения севастопольцев превысили 78 млрд рублей

— вовлеченность ребенка в повседневные естественные жизненные ситуации;

— формирование позитивного взаимодействия детей и их родителей или других непосредственно ухаживающих за детьми лиц, членов семьи в целом;

— социальная адаптация детей в среде сверстников;

— повышение компетентности родителей и других непосредственно ухаживающих за детьми лиц.

В центре для оказания услуги по ранней помощи оборудован комфортный отдельный кабинет, оснащенный разнообразными учебно-развивающими пособиями и играми, необходимыми для работы с детьми данной возрастной категории.

Более подробную информацию об услуге по ранней помощи можно получить по телефонам +7 978 784-62-93, 44-94-36 или при личном посещении центра (ул. Николая Музыки, д. 20, время работы понедельник – пятница с 8:30 до 17:00).

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x