В Севастопольском реабилитационном центре идут коррекционные занятия для детей с ОВЗ

В Севастопольском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья психолог Надежда Бессонова проводит индивидуальные коррекционные занятия, направленные на развитие у детей способности к воссозданию мыслительных образов. Уроки проходят с использованием современных интерактивных технологий.

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в создании особых условий для получения образования, а также в коррекции нарушений развития и социальной адаптации, основанной на специальных педагогических подходах. Поэтому при составлении программы занятий обязательно учитываются индивидуально-психологические и возрастные особенности ребенка. Работа по развитию способности к воссозданию мыслительных образов обеспечивает формирование основ абстрактного мышления, помогает детям творчески и свободно взаимодействовать с информацией, способствует интеллектуальному и эмоциональному развитию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя психолога Надежду Бессонову.

В работе используются различные игры и упражнения. Например, конструирование: для малышей это, в первую очередь, различные виды конструирования и дидактические игры, направленные на развитие мышления и воображения. Также применяется прохождение лабиринтов — такие задания помогают сосредотачиваться, удерживать внимание, тренируют память и технику чтения.

Для оформления ребенка-инвалида на социальное обслуживание необходимо подать заявление и предоставить документы в центр по адресу: ул. Николая Музыки, 20. Центр работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00. Телефон для консультаций: +7 (978) 784-62-93.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя