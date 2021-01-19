В севастопольском селе Фронтовое начал работать штаб по вопросам подключения домов к газу

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева в селе Фронтовое (на базе местного ДК) начал работу штаб по подключении жилых домов к природному газу.

В составе штаба: представители Департаментов городского хозяйства, внутренней политики, имущественных и земельных отношений, ГУПС «Севастопольгаз», Верхнесадовского муниципального округа.

На сегодняшний день организована работа в части подключения к системе газоснабжения порядка 186 домовладений. Речь идет об организации проектирования, техприсоединения. Кроме того, не у всех есть документы на земельные участки и домовладения – это нужно привести все в соответствие, чтобы получить разрешение на техприсоединение, — рассказал директор Департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

От жителей села уже подано 70 заявок на техприсоединение, которые запустили в работу.

Мы должны отработать вопросы по всем 186 домовладениям, по каждой проблеме, — добавил Евгений Горлов.

Директор Департамента городского хозяйства подчеркнул, что к частным домовладениям будет осуществлен подвод системы газоснабжения, внутридворовую и внутридомовую разводку жители осуществляют самостоятельно (за свой счет).

Жители вправе самостоятельно выбрать специализированную организацию для проведения необходимых работ, но для этого организация должна иметь соответствующую лицензию. Также рекомендуем жителям обращать внимание на стоимость оказания услуг, — отметил Евгений Горлов.