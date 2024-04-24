В севастопольском селе Верхнесадовое идёт строительство газопровода низкого давления

В рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя в селе Верхнесадовом идёт строительство газопровода низкого давления. Работы на объекте начались в декабре прошлого года.

В рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя в селе Верхнесадовом идёт строительство газопровода низкого давления. Работы на объекте начались в декабре прошлого года.

Общая протяжённость труб – около 11 км. Большая часть газопровода будет подземной (10 586 м), надземная часть займёт 373 м. Укладка газопровода пройдёт по улицам Пирогова, Севастопольской, Титова, Паршина, Красносельского, Гагарина, Симиренко, Одинцова, Чапаева, а также через переулки Мирный, Дорожный, Подгорный.

В этом году в планах – завершить строительство всего семи газопроводов, часть объектов планируем сдать досрочно. Благодаря мероприятиям будет возможна газификация Верхнесадового, Пироговки, Фруктового и Поворотного, Озёрного, Родникового, Подгорного, а также жилых домов на улице Речной, в переулке Речном в посёлке Любимовка. Сегодня проконтролировал ход работ на одном из вводных объектов этого года – строительстве газопровода в селе Верхнесадовом. Работы идут в графике, динамика есть – уже сейчас объект готов на 40%, что позволяет рассчитывать на досрочное завершение работ в третьем квартале этого года. Подрядчик задействован надёжный, с большим опытом в аналогичных проектах, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Ивана Погодина.

Проектом газификации села Верхнесадового предполагаются земляные работы в части разработки и обратной засыпки траншей, предусмотрено устройство полиэтиленовых подземных труб, надземная часть газопровода выполняется из стали.

Укладке газопровода сопутствует большой объём работ, в числе которых установка контрольных трубок для быстрого обнаружения в подземном газопроводе утечки газа в наиболее ответственных местах присоединения отводов и там, где газопровод труднодоступен для осмотра, установка полиэтиленовых фасонных частей на газопровод (муфты, тройники, отводы, переходы, заглушки) – специальных деталей для монтажа и ремонта газопроводов. Благодаря их применению газ может быть передан точно по требуемому маршруту без потерь. Помимо этого, предусмотрено устройство внутренних и наружных электрических сетей и линий связи. В частности, будет уложен провод-спутник, используемый для маркировки трассы газопровода. По окончании строительно-монтажных работ будет выполнено комплексное благоустройство.

На объекте ежедневно задействовано 10-12 строителей и 4 единицы техники. В настоящее время ведутся земляные работы в части разработки и обратной засыпки траншей, выполняется устройство газопровода, продолжаются сварочные и монтажные работы. Большая часть работ выполняется методом горизонтального бурения, чтобы было меньше ущерба для асфальтобетонного покрытия. На улицах небольшой протяжённости проводим работы открытом способом – вскрываем землю, сразу устанавливаем точки подключения для потребителей. Подземные трубы у нас сделаны из полиэтилена, они экологически безопасны при производстве, транспортировке, монтаже и эксплуатации, отличаются отсутствием коррозии, биообрастания и значительных отложений, гарантия от производителя на них – 50 лет, – отмечает представитель подрядной организации «МирТек» Антон Вотрин.

Рядом, в селе Пироговка, идёт строительство газопровода низкого давления. Общая протяжённость труб газопровода – более 4,5 км. Они пройдут по улицам Урожайной, Рабочей, Толстого, Угловой, Пальметной и через переулок Озёрный.

Сейчас основная часть работ ведётся на улице Рабочей, где идёт укладка сигнального кабеля и ленты с последующей обратной засыпкой траншеи щебнем, выполняются подготовительные работы, очистка и продувка внутренней полости газопровода. Завершение строительства и пусконаладочные работы планируются до конца этого года.

Напомним, для обеспечения населения природным газом, газификации населённых пунктов, а также строительства и реконструкции систем газоснабжения в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя предусмотрена реализация 32 газопроводов на территории Севастополя.

К настоящему времени завершено строительство 11 объектов, выполняются строительно-монтажные работы на 12 объектах и ведутся проектно-изыскательские работы на 4 объектах со сроком завершения работ в 2024-2025 годах. Помимо этого, планируется заключение государственных контрактов и завершение строительно-монтажных работ по ещё пяти объектам в 2027 году.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя