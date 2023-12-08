В севастопольском селе Вишнёвом после капитального ремонта открылся Дом культуры

Здание Дома культуры в селе Вишнёвое было построено в 1974 году, и с того времени ни разу не ремонтировалось, но в марте 2023 года в рамках реализации национального проекта «Культура» начались работы по капитальному ремонту здания.

Изначально в здании Дома культуры не было водоснабжения, теплоснабжения и канализации, но входе ремонта подрядчик с нуля создал системы водоснабжения, канализации и даже кондиционирования. Кроме того, был укреплён фундамент и стены. В отремонтированном ДК оборудовали концертный зал, зал хореографии, помещение для кружков рукоделия. Также была оборудована библиотека на 12 тысяч книг, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

Сегодня Дом культуры уже открыл свои двери для гостей торжественным концертом. В концертной программе приняли участие творческие коллективы культурного комплекса «Корабел»: народный коллектив эстрадной песни «Галатея», образцовый коллектив эстрадного танца «Импульс» и его ансамбль барабанщиц, вокальный ансамбль «Сельчанка» и приглашенные друзья Дома культуры: народный крымскотатарский ансамбль «Акъяр», танцевальный коллектив «Шкоды».

Севастополь является одним из лидеров по реализации национальных проектов, в том числе и национального проекта «Культура». Здание было полностью отремонтировано и модернизировано с учеёом современных требований и потребностей наших жителей. Мы уверены, что новый Дом культуры станет местом, где будут собираться таланты и где будут рождаться новые идеи и проекты», — поделилась директор департамента культуры Анжела Сумакова.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя