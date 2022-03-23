В севастопольском сквере на проспекте Октябрьской Революции появятся детские и спортивные площадки

Стартовало благоустройство сквера между домами №32 и №40 на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе. Это одна из территорий-победителей рейтингового голосования среди севастопольцев в 2021 году. Начало работ сегодня проверил директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Люди выбрали данную территорию для благоустройства — здесь очень большая жилая застройка, много социальных объектов. В результате капитального ремонта мы здесь сделаем полноценный теннисный корт, площадку для баскетбола и мини-футбола с мягким покрытием. Также здесь будут организованы три зоны для детей разных возрастов. Будут установлены малые архитектурные формы, появится современное освещение, озеленение. Таким образом, получится комфортное общественное пространство, — рассказал Евгений Горлов.

Он добавил, что рядом со сквером ведется демонтаж незаконно установленных гаражей — на их месте появится парковка. Общая площадь благоустраиваемой территории – 6 тысяч квадратных метров.

Как отметил представитель подрядной организации «Тектум», на сегодняшний день уже установлено ограждение строительной площадки, ведется демонтаж существующего покрытия, разбивка участка для дальнейших работ, а также устанавливается бордюрный камень. В ближайшее время будут выкопаны траншеи для прокладки коммуникаций.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, в 2022 году по итогам голосования прошлого года будут благоустроены четыре общественных пространства: зеленые зоны в районе дома №106 по проспекту Генерала Острякова, между домами №40 и №32 по проспекту Октябрьской Революции, в районе домов №47 и №49 на улице Федоровской в поселке Любимовка, а также сквер на улице Новикова в Балаклаве. Выбрать общественные пространства для благоустройства в 2023-м жители города смогут в ходе рейтингового голосования, которое пройдет с 15 апреля по 31 мая этого года на сайте https://92.gorodsreda.ru/ .

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!