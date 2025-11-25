Прямо сейчас:
В севастопольском центре «Мой Бизнес» стартовал курс повышения квалификации «Налоги и налогообложение 2026 года»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольском центре «Мой Бизнес» стартовал курс повышения квалификации «Налоги и налогообложение 2026 года»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:19 25.11.2025

В центре «Мой Бизнес» состоялся курс повышения квалификации «Налоги и налогообложение 2026 года», посвященный будущим изменениям в налоговом законодательстве. Мероприятие собрало бухгалтеров и предпринимателей, стремящихся заблаговременно подготовить свой бизнес к налоговым трансформациям.

Мы проводим такие курсы, чтобы заранее подготовить бизнес к грядущим изменениям в налоговом законодательстве. Наша цель – чтобы предприниматели и бухгалтеры смогли легко и безболезненно ориентироваться в нововведениях и применяли их на практике без потерь для своего дела, – поделилась директор центра «Мой Бизнес» Наталия Борисова.

Участники получили не только теоретические знания, но и практические инструменты для адаптации бизнес-процессов. На курсе детально разобрали основные положения реформы, затрагивающие как федеральное, так и региональное законодательство, которые вступят в силу с 1 января 2026 года. Особое внимание было уделено автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) – ее критериям, преимуществам и подводным камням при применении.

Спикером мероприятия выступила Наталья Вохмянина, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Севастопольского государственного университета, обладатель международных сертификатов ДипИФР и «Налогообложение в РФ». Она ответила на самые острые вопросы, касающиеся применения НДС при специальных налоговых режимах и нововведений в области применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

Сегодня как никогда важно смотреть в завтрашний день. Налоговая реформа 2026 года потребует от бизнеса серьезной подготовительной работы. Наша задача – дать предпринимателям и финансистам четкий план действий, чтобы переход на новые правила прошел для них максимально гладко и без финансовых потерь, – отметила Наталья Вохмянина.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

