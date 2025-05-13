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В севастопольской бухте Омега прошла тренировка водолазов с испытанием нового катера «Питон-720»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В севастопольской бухте Омега прошла тренировка водолазов с испытанием нового катера «Питон-720»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:07 13.05.2025

В бухте Омега состоялись плановые тренировки спасателей-водолазов Спасательной службы Севастополя. Также в ходе водолазных спусков спасатели провели осмотр дна на наличие мазута. По итогам осмотра мазутных пятен обнаружено не было.

Ключевым моментом тренировок стало испытание нового катера «Питон-720», который был закуплен при поддержке Правительства Севастополя в конце прошлого года. Этот современный катер с металлическим корпусом был разработан с учетом многолетнего опыта работы спасателей и обладает рядом значительных преимуществ. Он способен безопасно подходить как к пологим берегам, так и к сложному скальному рельефу, что особенно важно при проведении спасательных операций в труднодоступных местах.

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С увеличенной вместимостью «Питон-720» может принять больше пострадавших, включая лежачих, а также полноценную спасательную группу с необходимым оборудованием. Два мощных двигателя обеспечивают отличную маневренность и тягу, что критично для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации.

В рамках тренировки в условиях ухудшения погодных условий была отработана координация действий судоводителей при управлении маломерными судами, включая швартовку в сложных условиях, управление на волне и постановку на якорь.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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