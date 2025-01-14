В Севастопольской детской школе искусств презентовали экспозицию ко дню Красной книги

В Севастопольской детской школе искусств открылась выставка, которая объединила порядка 50 работ, выполненных в различных направлениях художественного творчества: от современного цифрового искусства до графики.

Экспозицию приурочили ко дню Красной книги России, который отмечается с целью повышения осведомленности о важности сохранения редких и исчезающих видов растений и животных. Работы в «цифре» наполнены технологической инновационностью, а графические картины имеют особую детализацию и глубокие проработанные образы.

Тематика экспозиции, получившей название «Редкие = Исчезающие», выбрана не случайно. Для молодых авторов и их опытных наставников Марины Воронежской и Светланы Чернецкой основной темой работ стали события, связанные с разливом мазута в Черном море.

Наступает момент, когда размышления об этих темах становятся неизбежными. И подрастающее поколение важно формировать осознанным в эко-сфере. Нужно понимать, какой сценарий жизни у вещей, которыми мы так легко и свободно пользуемся: выбрасываем, покупаем новое. Например, пластиковая бутылка — она существует в нашей жизни несколько минут, и, если ее не переработать, будет разлагаться порядка 500 лет, так и не став органикой. В Тихом океане образовался целый остров из пластикового мусора размером больше Франции и весом более 100 млн тонн. А сколько его на дне? От бытовых отходов человечества животные и страдают, и погибают, необратимо меняется состав почвы и воды. А ведь ресурсы планеты не бесконечны, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя преподавателя направления «Основы графического дизайна» Марину Воронежскую.

Через свои работы молодые художники стремились привлечь внимание к важным экологическим вопросам и подчеркнуть необходимость ответственного отношения к природным богатствам нашей планеты.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя