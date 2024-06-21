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В СевГУ намерены обучать музейному делу и охране объектов культурного наследия
фото: Евгения Щербакова ("Севастопольская газета")

В СевГУ намерены обучать музейному делу и охране объектов культурного наследия

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:08 21.06.2024

Нововведением 2024-2025 учебного года в Севастопольском государственном университете (СевГУ) станет новое направление по программе бакалавриата «Музейное дело и охрана объектов культурного наследия», сообщил ректор университета Владимир Нечаев. По его словам, отмечает «Севастопольская газета», магистратура по этому направлению уже существует.

Изначально декларируется, что выпускники данной специальности будут гарантированно трудоустроены, в том числе в строящемся культурно-историческом кластере. И не только там – специалисты потребуются и для работы в открывающемся в конце июля 2024 года историко-археологическом парке «Новый Херсонес». Как уже заявлял губернатор Севастополя, в «Новом Херсонесе» откроют 1500 вакансий.

Известно также о вводе в эксплуатацию в следующем году еще одного объекта – Российской государственной художественной галереи, где тоже понадобятся квалифицированные музейщики, культурологи и искусствоведы.

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Преподавать будущим специалистам будут сотрудники местных музеев и переезжающие в Севастополь профессиональные кадры.

Всего же в этом году в СевГУ открыто 1854 бюджетных мест по программе бакалавриата и специалитета, Из них 1804 будут финансироваться из федерального бюджета, а 50 (на целевое обучение по медицинским специальностям) – из городского. Кроме того, открыты почти 600 бюджетных мест по программе магистратуры.

Университет также продолжит принимать абитуриентов из других стран. По прогнозам ректора, их количество будет расти год от года.

источник: «Севастопольская газета»

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