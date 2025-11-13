Прямо сейчас:
Новости Республики
В СевТЮЗе - новый сезон лаборатории «Арт-перо»
В СевТЮЗе — новый сезон лаборатории «Арт-перо»

13.11.2025

Севастопольский театр юного зрителя совместно с Билингвальной гимназией № 2 открывает новый сезон лаборатории юных журналистов «Арт-перо». В рамках дисциплины «Проектная деятельность» девятиклассники будут осваивать основы театральной журналистики и участвовать в медиапроектах под руководством опытных специалистов театра.

Первое занятие прошло после спектакля «Недоросль». Школьники провели интервью с артистами Еленой Воронцовой и Егором Филипенко. Новый сезон лаборатории открывает возможности для школьных команд: ребята смогут создавать видеорепортажи, вести блоги и освещать театральные события. Под руководством кураторов они получат практику совместно с профессионалами, доступ к закрытым мероприятиям и возможность публикации материалов в СМИ-партнерах.

СевТЮЗ приглашает все школы города присоединиться к лаборатории «Арт-перо» и попробовать себя в театральной журналистике.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

