В Щёлкино малолетний пьяный водитель пытался сбежать от наряда ДПС. Говорит — хотел покататься с друзьями

Поздним вечером нарядом ДПС при патрулировании улично-дорожной сети в городе Щёлкино Ленинского района был замечен автомобиль «Шевроле Лачетти», который двигался рывками и вызвал подозрение у сотрудников полиции.

Сотрудник полиции подал сигнал водителю об остановке транспортного средства, однако он проигнорировал требования инспектора ДПС и продолжил движение на большой скорости. Скрываясь от полицейских, водитель чуть не сбил мопедиста, который двигался по краю проезжей части. Пытаясь уйти от преследования и создавая реальную угрозу жизни и здоровья граждан, в нарушение ПДД, на опасном закруглении автодороги в районе с.Семёновка водитель «Шевроле» не справился с управлением, в результате чего зацепил обочину и съехал кювет. После непродолжительного преследования правоохранителям удалось пресечь противоправные действия нарушителя, не позволив ему скрыться. За рулем транспортного средства оказался 17-летний местный житель, который имел явные признаки опьянения. Был вызван законный представитель несовершеннолетнего – дедушка, у которого он и взял без спроса автомобиль, чтобы покататься с друзьями. На требование полицейских пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель ответил отказом, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

В отношении молодого человека сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ, (за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), а также по ч.2 ст.12.25 КоАП РФ (за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства). Нарушителю грозит денежный штраф в размере 30 000 рублей. Административные протоколы, составленные в отношении правонарушителя, направлены для рассмотрения и принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних при Администрации Ленинского района.

Сотрудники полиции призывают граждан не позволять себе, своим близким и знакомым садиться за руль в нетрезвом состоянии, а также передавать право управления транспортными средствами несовершеннолетним.

Помните! Пьяный водитель не может адекватно оценить дорожную обстановку, что зачастую приводит к печальным последствиям.