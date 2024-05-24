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«Для выпускников — это новая страница в жизни» — Сергей Аксёнов

«Для выпускников — это новая страница в жизни» — Сергей Аксёнов

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 13:07 24.05.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в мероприятии, посвященном празднику «Последний звонок» в ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1».

Для выпускников это новая страница в жизни. Вы прощаетесь со школой, выбираете свой путь. Смело идите вперед, ставьте перед собой амбициозные цели, учитесь и развивайтесь! Уверен, все у вас получится. Всегда помните о самом дорогом: о родителях, семье и, конечно, о своих учителях, о светлых школьных годах. Любите Крым и Россию, трудитесь на благо страны, которая дает большие возможности для самореализации. Будьте достойны наших героических предков и современников, равняйтесь на них. Не сомневаюсь, что будущее нашего Отечества в надежных руках, ведь у нас замечательная, активная, патриотичная молодежь, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов также поблагодарил учителей и наставников за подвижнический труд и преданность своему делу. В рамках мероприятия Сергей Аксёнов вручил Благодарности Главы Республики Крым учителям адаптивной физической культуры школы-интерната № 1.

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В школах Крыма прозвучали последние звонки В школах Крыма прозвучали последние звонки В школах Крыма прозвучали последние звонки В школах Крыма прозвучали последние звонки

СПРАВКА. В ГБОУ РК «ССШИ № 1» в 2023/2024 учебном году по состоянию на 24 мая 2024 года обучаются 223 ребенка, из них 205 человек – школьного возраста, 18 человек – дошкольного. Все воспитанники проходят обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с нарушением зрения и имеют статус детей с ограниченными возможностями здоровья.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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