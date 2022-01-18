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В школах Севастополя будет обновляться книжный фонд - первая партия учебников уже поступила
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В школах Севастополя будет обновляться книжный фонд — первая партия учебников уже поступила

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:05 18.01.2022

Новая партия учебников поступила в образовательный центр «Бухта Казачья» – школа получила 46 395 экземпляров. В этом году в образовательном учреждении откроется дополнительный корпус для 5-11 классов. Поставленной литературой будут обеспечены школьники, которые придут учиться на новые места.

Севастополь – самый быстро развивающийся регион. С каждым годом увеличивается количество учеников – только за последние пару лет их стало больше на 50%. Вместе с этим растет потребность в учебниках, поэтому губернатор обратился к Президенту с инициативой о выделении дополнительных средств из резервного фонда на новые учебные пособия для наших школьников, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Игоря Михеева.

По словам чиновника, по поручению Президента Правительство РФ выделило Севастополю на обновление учебников в школах более 185 млн рублей. В  школах появятся новые пособия для углубленного изучения предметов в старших классах: информатики, физики, химии, биологии, экономики, экологии, права. Также по новым учебникам смогут заниматься ученики начальных и средних классов.

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Напомним, всего в севастопольских школах появится 446 339 экземпляров книг. Учебные заведения получат новую литературу до 28 января.


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