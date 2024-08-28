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В школу! В у выходной 2 сентября планирует взять каждый третий работающий родитель
фото: pikist.com

В школу! В Крыму выходной 2 сентября планирует взять каждый третий работающий родитель

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:52 28.08.2024

Каждый третий родитель намерен взять выходной 2 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. Каждый пятый отпросится с работы на несколько часов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников и представители компаний из Крыма.

1 сентября в этом году пришлось на воскресенье, а потому торжественные линейки перенесены на понедельник. 32% работающих родителей учеников и первоклашек-2024 планируют взять отгул или отпуск 2 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу. Ещё 22% хотят отпроситься на полдня. Причем женщины чаще берут выходные и отпрашиваются с работы по такому случаю. 46% родителей не будут провожать детей в школу, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

43% компаний предоставляют родителям учеников возможность взять выходной в первый учебный день: 20% делают это официально, 23% — без соответствующего оформления документов.

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Время проведения: 11—26 августа 2024 года.

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