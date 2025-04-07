В Симферополь вернулась зима

Кроме того, в понедельник в крымской столице существенно похолодало. Сейчас столбики термометров показывают +4 градуса.

Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили, что в связи с прохождением арктического холодного фронта в Крыму в понедельник ожидаются сильный дождь, мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных и восточных районах полуострова очень сильные осадки.

В Крыму действует трехдневное штормовое предупреждение. Ожидаются также заморозки до двух градусов мороза.

источник: РИА Новости Крым