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В Симферополь вернулась зима
фото: pxhere.com

В Симферополь вернулась зима

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:13 07.04.2025

В Симферополе утро новой рабочей недели, сообщает РИА Новости Крым, началось со снегопада. Мокрый снег пошел около 6 часов утра, до этого ночью и утром шел дождь.

Кроме того, в понедельник в крымской столице существенно похолодало. Сейчас столбики термометров показывают +4 градуса.

Ранее в республиканском гидрометцентре сообщили, что в связи с прохождением арктического холодного фронта в Крыму в понедельник ожидаются сильный дождь, мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных и восточных районах полуострова очень сильные осадки.

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В Крыму действует трехдневное штормовое предупреждение. Ожидаются также заморозки до двух градусов мороза.

источник: РИА Новости Крым 

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