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Сожмется сердце — дрогнут веки

В Симферополе 17 июля — музыкально-поэтический вечер «Сожмется сердце — дрогнут веки»

Опубликовал: КрымPRESS в События 9:11 12.07.2025

В столице Крыма 17 июля состоится музыкально-поэтический вечер «Сожмется сердце — дрогнут веки», в ходе которого прозвучат исключительно авторские стихи и песни.

Четыре крымских поэтессы: Марина Матвеева, Ольга Анохина, Татьяна Молодцова и Анфиса Третьякова представят вниманию гостей мероприятия лирические стихотворения, а музыканты Андрей Фомин и Дмитрий Крымский — лирические музыкальные композиции.

Адрес: Симферополь, ул. Киевская 139 А. 17 июля в 18:00 ждем вас в Книжной лавке писателей. Вход свободный, — приглашают в гости организаторы мероприятия. 

В Симферополе 17 июля - музыкально-поэтический вечер "Сожмется сердце — дрогнут веки"

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