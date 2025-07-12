В Симферополе 17 июля — музыкально-поэтический вечер «Сожмется сердце — дрогнут веки»

В столице Крыма 17 июля состоится музыкально-поэтический вечер «Сожмется сердце — дрогнут веки», в ходе которого прозвучат исключительно авторские стихи и песни.
Четыре крымских поэтессы: Марина Матвеева, Ольга Анохина, Татьяна Молодцова и Анфиса Третьякова представят вниманию гостей мероприятия лирические стихотворения, а музыканты Андрей Фомин и Дмитрий Крымский — лирические музыкальные композиции.
Адрес: Симферополь, ул. Киевская 139 А. 17 июля в 18:00 ждем вас в Книжной лавке писателей. Вход свободный, — приглашают в гости организаторы мероприятия.
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С тегами: события Крыма