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В Симферополе будут судить «гастролеров», устроивших в Крыму незаконный игорный бизнес
Фото: Life

В Симферополе будут судить «гастролеров», устроивших в Крыму незаконный игорный бизнес

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:16 31.05.2023

Действовали масштабно, доход шел на десятки миллионов.

В Симферополе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 крымчан, а также жителей Республики Чувашия и Республики Марий Эл. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны).

По версии следствия, злоумышленники с целью проведения азартных игр подыскали 4 помещения, расположенные в Симферополе и Ялте, приобрели более 70 единиц игрового оборудования. Незаконная деятельность организованной группы была пресечена работниками правоохранительных органов в марте 2023 года, игровое оборудование изъято из незаконного оборота, — сообщили в прокуратуре.

Подчеркивается, что в результате указанной деятельности злоумышленниками получен доход в сумме свыше 32 млн. рублей,

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Уголовное дело направлено в Центральный районный суд  Симферополя  для рассмотрения по существу.

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