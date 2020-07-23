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В Симферополе дерево упало на грузовик – перекрытыми оказались две полосы движения

В Симферополе дерево упало на грузовик – перекрытыми оказались две полосы движения

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:18 23.07.2020

Накануне вечером (в 19:11) на пульт спасателей поступило сообщение о том, что по ул. Маяковского в Симферополе требуется помощь в деблокации грузового автомобиля КАМАЗ из-под упавшего дерева.

В Симферополе дерево упало на грузовик – перекрытыми оказались две полосы движения

К месту происшествия оперативно были направлены сотрудники дежурной смены Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». По прибытии, стало известно, что в результате падения дерева на грузовой автомобиль были заблокированы две полосы движения автотранспорта. Пострадавших нет.

Спасатели, с использованием бензоинструмента, комплекта стабилизации Weber rescuer, гидравлического инструмента (домкрат), трехколенной лестницы, альпинистского снаряжения провели комплекс работ по арбористике. Беспрепятственное движение было восстановлено, — рассказали в МЧС РК.

В Симферополе дерево упало на грузовик – перекрытыми оказались две полосы движения

В течение часа движение транспорта по ул. Маяковского было восстановлено по всем полосам.

В Симферополе дерево упало на грузовик – перекрытыми оказались две полосы движения

Фото: МЧС РК.

В Симферополе дерево упало на грузовик – перекрытыми оказались две полосы движения

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