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В Симферополе двое парней украли с авто колёса, да ещё и повредили его. Деньги получили? Уголовное дело!

В Симферополе двое парней украли с авто колёса, да ещё и повредили его. Деньги получили? Уголовное дело!

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:38 23.12.2021

В Симферополе в полицию обратился молодой мужчина с заявлением о краже.

Потерпевший сообщил, что вечером оставил свою машину «Лада Калина» во дворе дома, а на утро обнаружил отсутствие на ней четырех колес, а на самом автомобиле – повреждения. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю задержаны двое 19-летних жителей Севастополя, которые сознались в содеянном. Выехав в город Севастополь, полицейские по месту проживания одного из подозреваемых обнаружили и изъяли похищенные колеса, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В Симферополе двое парней украли с авто колёса, да ещё и повредили его. Деньги получили? Уголовное дело! В Симферополе двое парней украли с авто колёса, да ещё и повредили его. Деньги получили? Уголовное дело!

Следователем ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают: чтобы принадлежащие вам вещи не стали объектом преступных посягательств, следует принимать меры для их сохранности. В случае, если ваша собственность стала предметом кражи, незамедлительно обращайтесь в полицию – вам обязательно помогут.

Телефон дежурной части «102» работает круглосуточно.

В Симферополе двое парней украли с авто колёса, да ещё и повредили его. Деньги получили? Уголовное дело!

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