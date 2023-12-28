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В Симферополе горе-автомастер набрал заказов и… ничего не починил. Знаете такого?
Иллюстрация: pikist.com

В Симферополе горе-автомастер набрал заказов и… ничего не починил. Знаете такого?

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:59 28.12.2023

В Симферополе осужден 41-летний местный житель. Мужчина признан виновным по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Может когда-то он и был хорошим автомастером…

Судом установлено, что мужчина под предлогом осуществления ремонта автомобилей получил от трех потерпевших денежные средства в размере более 300 тыс. рублей. Намерений исполнять взятые на себя обязанности мужчина не имел, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, — рассказали подробности в прокуратуре РК.       

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил осужденного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Есть шанс «перезагрузиться» и обновить профессиональные навыки…

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