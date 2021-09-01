В Симферополе горел алкомаркет

31 августа, в 14:18 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в магазине по адресу: Симферополь, бульвар И. Франко. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. В 14:35 пожар был оперативно потушен. В его тушении были задействованы 5 человек и 1 единица техники. Жертв нет. По данным из соцсетей, пожар произошел в магазине «Слива».

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей. Расскажи друзьям!

Telegram-канале . Подпишись! Срочные сообщения – в. Подпишись!

Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже ✎..