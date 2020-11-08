В Симферополе городские власти уверяют: дезинфекция общественного транспорта проводится ежедневно

В Симферополе в ежедневном режиме проводится мониторинг выполнения на муниципальных маршрутах мероприятий по дезинфекции подвижного состава, а также соблюдению масочного режима водителями и пассажирами. Об этом рассказала начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова.

По её информации, перед выпуском на линию общественный транспорт ежедневно дезинфицируют. Также проводится плановый медицинский осмотр сотрудников, которые выходят на линию. Помимо стандартной процедуры осмотра им обязательно измеряют температуру.

Перед началом рабочей смены в комплексе с проветриванием и влажной уборкой проходит обработка салонов. Средства, которые используются, безопасны для людей и полностью обеззараживают все поверхности: поручни, кресла, стекла и двери. Санитарная обработка транспорта выполняется строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, — отметила Анастасия Волкова. – Все водители обеспечены одноразовыми масками, кожными антисептиками для обработки рук, а также дезинфицирующими салфетками.

Напомним, в Крыму с 1 октября на объектах транспортной инфраструктуры и общественном транспорте введены дополнительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.