В Симферополе коммунальщики работают в авральном режиме. И будут так работать даже в новогоднюю ночь

У нас порядка 450 дворников вышли на уборку тротуаров, общественных территорий. Работа шла ночью и продолжается этим утром. На данный момент полностью все дороги обработаны, начинаем заниматься посыпкой и зачисткой тротуаров. Ситуация находится под контролем, — сказал глава профильного департамента.

Как отметил Гусынин, в ближайшие дни также ожидаются сложные погодные условия, поэтому коммунальщики планируют продолжить работу в усиленном режиме, в том числе в новогоднюю ночь. Затем, по прогнозам синоптиков, в Крыму значительно потеплеет. В частности, 4-5 января ожидается до +10 градусов, добавил начальник департамента.

Новое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица. 29 декабря дальнейшее усиление ветра, с порывами до 35 м/с в горах.

Дорожные службы Крыма работают в круглосуточном режиме, по всей территории республики в работах по очистке и обработке дорог задействована 101 единица дорожной техники.

