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В Симферополе кошка едва не устроила пожар на кухне. Виновника происшествия установили… по лапкам

В Симферополе кошка едва не устроила пожар на кухне. Виновника происшествия установили… по лапкам

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:49 12.04.2024

Будни МЧС – не всегда борьба с огнем и устранение последствий «человеческого фактора». Бывают вызовы на задымление, которые заканчиваются мини-расследованием и точным установлением виновника происшествия… по лапкам. В Симферополе в пристройке многоквартирного дома возле сенсорной электрической плиты кошачий корм был оставлен без присмотра. Кошка по кличке Шайла решила устроить завтрак самостоятельно, разорвав мешок. В погоне за лакомством, лапки включили плиту. Рассыпанный корм пригорел и стал причиной задымления.

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В Симферополе кошка едва не устроил пожар на кухне. Виновника происшествия установили… по лапкам

Эта история — из разряда «все хорошо, что хорошо кончается», но все получили урок – хозяева кошки – о правилах эксплуатации сенсорной плиты и пожарной безопасности в собственном доме, Шайла – о том, что в погоне за вкусностями можно и шерстку подпалить, и большую беду устроить.

В Симферополе кошка едва не устроил пожар на кухне. Виновника происшествия установили… по лапкам

В Симферополе кошка едва не устроил пожар на кухне. Виновника происшествия установили… по лапкам

Фото: ВКонтакте Юля Лободина.

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